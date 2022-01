Torre del Lago: «Ho sparato io». Parla in tv il padre del barricato in casa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ha risposto alle domande dcel cronista di Canale 50, Adelmo Ragoni, 90 anni, barricato in casa, mercoledì 19 gennaio 2022, insieme al figlio Gianluigi. E ha ammesso la sua responsabilità: «Ho sparato io» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ha risposto alle domande dcel cronista di Canale 50, Adelmo Ragoni, 90 anni,in, mercoledì 19 gennaio 2022, insieme al figlio Gianluigi. E ha ammesso la sua responsabilità: «Hoio» L'articolo proviene da Firenze Post.

