Torna Club Napoli Night, appuntamento alle 21 con Raffaele Auriemma

Primo appuntamento annuale per la trasmissione serale di Club Napoli Allnews. Da questa sera, e per tutti i giovedì alle 21, Torna Club Napoli Night. Sarà come al solito la trasmissione dei tifosi con la possibilità di interagire al telefono e grazie ai vari canali social.

