Torino, in arrivo dal Milan il nuovo attaccante: i dettagli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Torino si prepara ad abbracciare il suo nuovo centravanti. Si tratta di Pietro Pellegri, che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, è sul punto di passare ufficialmente ai granata con la formula di un prestito per 18 mesi. Il Milan anticiperà il suo riscatto dal Monaco per una cifra intorno ai 4.5 milioni di euro. Dopodichè l'ex Genoa raggiungerà Ivan Juric, allenatore che lo fece esordire in Serie A a soli 15 anni proprio allo Stadio Olimpico Grande Torino. In dirittura d'arrivo perciò il rinforzo fortemente voluto dall'allenatore croato, privo di Belotti per praticamente tutta la stagione e non soddisfatto da Zaza, pronto a lasciare il capoluogo piemontese. Pellegri permetterà così al Torino di avere una valida alternativa a Sanabria. Thomas Cambiaso

