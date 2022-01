Tomaso Trussardi ha un nuova fidanzata dopo Michelle Hunziker? Ecco chi sono le sue ex famose: Anna Munafò e non solo (FOTO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) La separazione di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ha sconvolto i fan della coppia e gli amanti del gossip: l’AD del noto brand di moda ha una nuova fidanzata? Leggi anche: Tomaso Trussardi, chi è l’ex marito di Michelle Hunziker? Età, prima moglie, figlie, patrimonio, casa, altezza, Instagram Tomaso Trussardi dopo Michelle Hunziker ha una... Leggi su donnapop (Di giovedì 20 gennaio 2022) La separazione diha sconvolto i fan della coppia e gli amanti del gossip: l’AD del noto brand di moda ha una? Leggi anche:, chi è l’ex marito di? Età, prima moglie, figlie, patrimonio, casa, altezza, Instagramha una...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Michelle e Tomaso'. Così, con una n… - MediasetTgcom24 : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: “Ci separiamo” #TOMASOTRUSSARDI - Canio44536762 : RT @thelucediaries: non so come dirvelo senza essere troppo scortese: a noi che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si siano lasciati non… - redazionerumors : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la rottura è dovuta a un ritorno di fiamma? #michellehunziker… - LaMammaN1 : -