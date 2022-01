The Dreamers’ Room vince il premio People’s Choice Award (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il cortometraggio The Dreamers’ Room, nato dalla volontà di esaltare l’ultima collezione di futuroRemoto attraverso le suggestioni oniriche di Stefania Rocca, è stato proclamato il vincitore del premio People’s Choice Award in occasione dell’ottava edizione del FASHION FILM FESTIVAL MILANO. Chi è la protagonista del cortometraggio? Il cortometraggio, scritto e diretto da Stefania Rocca eche vede come protagonista l’attrice SerraYilmaz, è la rappresentazione di un sogno e, come in tutti i sogni, il possibile si unisce a ciò che non lo è per cui vari momenti della vita presente o passata si sovrappongono e si confondono…uno scendere che porta a un salire verso un fuori, verso un vortice e una passione…insomma, alla vita!! Il video Un video quindi dove la magia del cinema e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il cortometraggio The, nato dalla volontà di esaltare l’ultima collezione di futuroRemoto attraverso le suggestioni oniriche di Stefania Rocca, è stato proclamato il vincitore delin occasione dell’ottava edizione del FASHION FILM FESTIVAL MILANO. Chi è la protagonista del cortometraggio? Il cortometraggio, scritto e diretto da Stefania Rocca eche vede come protagonista l’attrice SerraYilmaz, è la rappresentazione di un sogno e, come in tutti i sogni, il possibile si unisce a ciò che non lo è per cui vari momenti della vita presente o passata si sovrappongono e si confondono…uno scendere che porta a un salire verso un fuori, verso un vortice e una passione…insomma, alla vita!! Il video Un video quindi dove la magia del cinema e ...

Advertising

Rosy0061 : E dopo 100 grados fu così che inizio 'The dreamers' #jerù - BansCollector : @ConteRetweet @AniMatMigrante The dreamers è bellissimo dai. - ConteRetweet : @AniMatMigrante Crash di Cronenberg e The Dreamers di Bertolucci. - keepitupwithgab : Comfort movie e perché proprio The Dreamers di Bertolucci, a thread - nihilism360p : @gunniets l'isola dei cani. the dreamers. lost in translation. il giardino delle vergini suicide. donnie darko. old… -