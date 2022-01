The Batman: "Il serial killer Zodiac ha ispirato l'Enigmista", parola di Matt Reeves (Di giovedì 20 gennaio 2022) Matt Reeves ha spiegato in che modo il serial killer Zodiac ha influenzato la figura dell'Enigmista in The Batman, in uscita a breve nelle sale italiane. Il regista di The Batman ha spiegato il modo in cui il serial killer Zodiac ha influenzato la messa in scena dell'Enigmista. Il nuovo film di Matt Reeves con Robert Pattinson uscirà nelle sale italiane tra poco più di un mese. Il primo full trailer di The Batman non ha rivelato molto dell'Enigmista e del suo aspetto. Da quel poco che è emerso, però, il villain sarà più dark rispetto al passato. L'Enigmista, infatti, mostra i suoi crimini in diretta ai ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 gennaio 2022)ha spiegato in che modo ilha influenzato la figura dell'in The, in uscita a breve nelle sale italiane. Il regista di Theha spiegato il modo in cui ilha influenzato la messa in scena dell'. Il nuovo film dicon Robert Pattinson uscirà nelle sale italiane tra poco più di un mese. Il primo full trailer di Thenon ha rivelato molto dell'e del suo aspetto. Da quel poco che è emerso, però, il villain sarà più dark rispetto al passato. L', infatti, mostra i suoi crimini in diretta ai ...

