Thailandia, da febbraio stop quarantena per i turisti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dal primo febbraio la Thailandia revocherà l'obbligo di quarantena per i viaggiatori completamente vaccinati in arrivo dall'estero. Lo annunciano le autorità locali, ponendo così fine alla stretta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dal primolarevocherà l'obbligo diper i viaggiatori completamente vaccinati in arrivo dall'estero. Lo annunciano le autorità locali, ponendo così fine alla stretta ...

