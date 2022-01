Thailandia, da febbraio abolita la quarantena per i turisti (Di giovedì 20 gennaio 2022) I turisti internazionali in Thailandia non dovranno più sostenere la quarantena obbligatoria da febbraio. Le regole sono cambiate. Riprende il turismo in Thailandia, che da febbraio abolisce la quarantena obbligatoria per i turisti stranieri, mettendo in vigore nuove regole per contenere la pandemia di Covid-19. L’obiettivo è quello della ripresa economica del Paese, che in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Iinternazionali innon dovranno più sostenere laobbligatoria da. Le regole sono cambiate. Riprende il turismo in, che daabolisce laobbligatoria per istranieri, mettendo in vigore nuove regole per contenere la pandemia di Covid-19. L’obiettivo è quello della ripresa economica del Paese, che in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

