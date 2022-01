Terremoto: scossa di 4.3 gradi in Calabria, paura e uffici evacuati (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata in Calabria. Il sisma è stato avvertito, in particolare, nella zona del Vibonese, dove sarebbe localizzato l’epicentro, ma è stato sentito distintamente anche a Lamezia Terme, Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, INGV, fa sapere che la scossa è stata a 10 chilometri di profondità ed ha interessato una vasta zona della Regione. Dalle verifiche effettuate non sono segnalati, danni a persone o cose. Sospesa circolazione ferroviaria A causa della scossa è stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la fascia tirrenica della Calabria. La sospensione riguarda i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e ... Leggi su zon (Di giovedì 20 gennaio 2022) Unadidi magnitudo 4.3 è stata registrata in. Il sisma è stato avvertito, in particolare, nella zona del Vibonese, dove sarebbe localizzato l’epicentro, ma è stato sentito distintamente anche a Lamezia Terme, Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, INGV, fa sapere che laè stata a 10 chilometri di profondità ed ha interessato una vasta zona della Regione. Dalle verifiche effettuate non sono segnalati, danni a persone o cose. Sospesa circolazione ferroviaria A causa dellaè stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la fascia tirrenica della. La sospensione riguarda i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e ...

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata pochi minuti fa in #Calabria. Il sisma è stato avver… - SkyTG24 : Calabria, scossa di #terremoto 4.3. Molta paura - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Calabria - Rolfi39 : RT @TgrRaiCalabria: #terremoto #calabria 'Nessuna chiamata per danni su persone e cose', la conferma dei vigili del fuoco dopo il sisma di… - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Scossa di magnitudo 4.3 sulla costa calabra sud occidentale, nessun danno segnalato #terremoto -