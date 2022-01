Terremoto oggi Vibo Valentia | scossa di 4 3 Paura in Calabria

Advertising

Un terremoto di magnitudo 4.3 è stato registrato alle 10.19 nella zona occidentale della Calabria.

Vibo Valentia, 20 gennaio 2022 - Trema la terra in Calabria . Undi magnitudo 4.3 è stato registrato alle 10.19 nella zona occidentale della regione. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che localizza l 'epicentro in zona ...Vibo Valentiagiovedì 20 gennaio: scossa avvertita a Lamezia Terme e Catanzaro La scossa ha interessato, comunque, una vasta zona della Calabria. E' stata avvertita distintamente anche ...Alunni in strade e piazze e scuole nel caos. E’ quanto ha provocato nel Vibonese il terremoto registrato questa mattina a largo della costa, tra Briatico e Zambrone. La forte scossa (di magnitudo tra ...Forte scossa di terremoto in Italia poco fa. Oggi, giovedì 20 gennaio 2022, la terra sta continuando a tremare intensamente anche nella nostra penisola, dove la magnitudo ha supe ...