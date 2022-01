Terremoto, la terra trema: forte scossa al Sud Italia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si ritornare a parlare di Terremoto. Qualche ora fa una pesante scossa ha colpito il Sud Italia. Nel raggio del sisma alcune zone calabrese. TerremotoL’Italia trema ancora e a farlo è la sua zona più a Sud. Il sisma che ha colpito lo stivale è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV–Roma. Si parla di un Terremoto di magnitudo 4.3 che ha colpito la zona della Costa Calabra sud occidentale. Varie sono state le zone toccate dalla forte scossa. Le zone di riferimento sono: Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria. Una scossa che sarà stata avvertita da qualche cittadino del luogo. Il tutto è avvenuto alle 10:19 di questa mattina. Le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) sono le seguenti: ... Leggi su chenews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si ritornare a parlare di. Qualche ora fa una pesanteha colpito il Sud. Nel raggio del sisma alcune zone calabrese.L’ancora e a farlo è la sua zona più a Sud. Il sisma che ha colpito lo stivale è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV–Roma. Si parla di undi magnitudo 4.3 che ha colpito la zona della Costa Calabra sud occidentale. Varie sono state le zone toccate dalla. Le zone di riferimento sono: Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria. Unache sarà stata avvertita da qualche cittadino del luogo. Il tutto è avvenuto alle 10:19 di questa mattina. Le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) sono le seguenti: ...

