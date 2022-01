Terremoto in Calabria, scossa 4.3 in provincia Vibo Valentia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un Terremoto di magnitudo 4.3 è stato registrato alle 10.19 in provincia di Vibo Valentia. Secondo la stima dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è avvenuto nella zona Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) ed è stato registrato ad una profondità di 10 km. Fra le zone più vicine all’epicentro Briatico e Pizzo Calabro, subito dopo Zambrone, Sant’Onofrio e Vibo Valentia. Ma la scossa è stata avvertita anche in alcune zone delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Undi magnitudo 4.3 è stato registrato alle 10.19 indi. Secondo la stima dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è avvenuto nella zona Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro,, Reggio di) ed è stato registrato ad una profondità di 10 km. Fra le zone più vicine all’epicentro Briatico e Pizzo Calabro, subito dopo Zambrone, Sant’Onofrio e. Ma laè stata avvertita anche in alcune zone delle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio. L'articolo proviene da Italia Sera.

