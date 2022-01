Terremoto in Calabria, paura a Vibo Valentia (Di giovedì 20 gennaio 2022) MILANO – paura in Calabria per un Terremoto di magnitudo 4.3 che non ha provocato danni o feriti ma è stato sentito molto forte nella zona del Vibonese dai cittadini e dalle cittadine, a partire dalla sindaca di Vibo Valentia, Maria Limardo. “Eravamo in prefettura, si è sentito abbastanza forte, l’epicentro è stato a Pizzo”, ha spiegato la prima cittadina. Le persone sono corse fuori dagli uffici, il traffico ferroviario è stato fermato per precauzione”. Anche le scuole sono state evacuate. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 gennaio 2022) MILANO –inper undi magnitudo 4.3 che non ha provocato danni o feriti ma è stato sentito molto forte nella zona delnese dai cittadini e dalle cittadine, a partire dalla sindaca di, Maria Limardo. “Eravamo in prefettura, si è sentito abbastanza forte, l’epicentro è stato a Pizzo”, ha spiegato la prima cittadina. Le persone sono corse fuori dagli uffici, il traffico ferroviario è stato fermato per precauzione”. Anche le scuole sono state evacuate. L'articolo L'Opinionista.

