Terremoto in Calabria (non lieve): terrore tra la gente, evacuati uffici e scuole (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata in Calabria. Il sisma è stato avvertito, in particolare, nella zona del vibonese, dove sarebbe stato localizzato l'epicentro. La profondità ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una scossa didi magnitudo 4.3 è stata registrata in. Il sisma è stato avvertito, in particolare, nella zona del vibonese, dove sarebbe stato localizzato l'epicentro. La profondità ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.3 in Calabria, molta paura e gente in strada #ANSA - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata pochi minuti fa in #Calabria. Il sisma è stato avver… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Calabria