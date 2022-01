Terremoto in Calabria, evacuati uffici e scuole (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 registrata in una vasta zona della Calabria e in particolare nel Vibonese. Avvertita anche a Catanzaro, Lamezia Terme e lungo la fascia tirrenica della provincia di Cosenza. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica la profondità del Terremoto è di dieci chilometri. Diversi gli uffici e le scuole fatti evacuare. In alcuni comuni in cui il sisma è stato avvertito, gli alunni delle elementari sono stati fatti uscire dagli istituti e condotti nei luoghi all’aperto adiacenti alle strutture scolastiche. Fortunatamente al momento non è stato registrato alcun ferito e le operazioni di sgombero si sono svolte in modo del tutto ordinato. Terremoto in Calabria, sospesa circolazione ferroviaria Sempre a causa della forte scossa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Scossa didi magnitudo 4.3 registrata in una vasta zona dellae in particolare nel Vibonese. Avvertita anche a Catanzaro, Lamezia Terme e lungo la fascia tirrenica della provincia di Cosenza. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica la profondità delè di dieci chilometri. Diversi glie lefatti evacuare. In alcuni comuni in cui il sisma è stato avvertito, gli alunni delle elementari sono stati fatti uscire dagli istituti e condotti nei luoghi all’aperto adiacenti alle strutture scolastiche. Fortunatamente al momento non è stato registrato alcun ferito e le operazioni di sgombero si sono svolte in modo del tutto ordinato.in, sospesa circolazione ferroviaria Sempre a causa della forte scossa ...

