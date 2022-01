Terremoto Calabria, il vulcanologo a Inews24: “Processo geologico in corso che continuerà per milioni di anni” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Questi processi geodinamici portano a un accumulo progressivo e inesorabile dell’energia che purtroppo dipende dal tempo. Possiamo dire quindi, che più tempo passa da un Terremoto di grande magnitudo a un altro, più è alta la probabilità che ne avvenga un altro“. Ai microfoni di Inews24, Giuseppe Mastrolorenzo, vulcanologo e ricercatore dell’Ingv, sul Terremoto che L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Questi processi geodinamici portano a un accumulo progressivo e inesorabile dell’energia che purtroppo dipende dal tempo. Possiamo dire quindi, che più tempo passa da undi grande magnitudo a un altro, più è alta la probabilità che ne avvenga un altro“. Ai microfoni di, Giuseppe Mastrolorenzo,e ricercatore dell’Ingv, sulche L'articolo proviene da.it.

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.3 in Calabria, molta paura e gente in strada #ANSA - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata pochi minuti fa in #Calabria. Il sisma è stato avver… - fanpage : Forte scossa di #terremoto in Calabria - margherita951 : RT @Tg3web: Scossa di terremoto in Calabria, di magnitudo 4.3. Il sisma è stato avvertito, in particolare, nel Vibonese ma ha interessato u… - corrierelamezia : Terremoto di 4.3 in Calabria, ripartiti i treni a lunga percorrenza -