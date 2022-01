Terremoto Calabria di 4.3, paura a Vibo, Lamezia, Cosenza e Catanzaro. Treni sospesi sulla costa tirrenica (Di giovedì 20 gennaio 2022) Terremoto in Calabria di magnitudo ML 4.3. La scossa è stata registrata nel Tirreno ed avvertita sulla costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria, ma... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 gennaio 2022)indi magnitudo ML 4.3. La scossa è stata registrata nel Tirreno ed avvertitacalabra sud occidentale (Valentia, Reggio di, ma...

Advertising

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.3 in Calabria, molta paura e gente in strada #ANSA - DPCgov : ?? #Terremoto Calabria: dalle prime verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento NON risultano… - rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata pochi minuti fa in #Calabria. Il sisma è stato avver… - TgrRaiCalabria : #terremoto #calabria sospesa circolazione ferroviaria sulla costa tirrenica calabrese. Ricognizione tecnica da part… - Gazzettino : Terremoto Calabria di 4.3, paura a Vibo, Lamezia, Cosenza e Catanzaro. Treni sospesi sulla costa tirrenica -