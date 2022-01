Tennis, L’Equipe racconta Kyrgios bambino paffutello: «Non amava correre, la nonna lo portava al KFC» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nick Kyrgios è appena uscito dal campo, sconfitto agli Australian Open – casa sua – dal numero due del mondo, Medvedev. Dopo una partita così… Kyrgios, che poteva persino vederlo vincitore totalmente contro pronostico. Ha messo in campo tutto il suo repertorio: tweener, battute da sotto, colpi incredibili, urla al pubblico, urla all’avversario, urla all’arbitro, corse sotto gli spalti, pantomime evidenti. Alla fine ha perso. Ma è tornato lui. E “lui” L’Equipe racconta fotografato in infanzia: un ragazzino bello cicciotto, che giocava esattamente come adesso: a modo suo, fregandosene del resto. Il titolo dell’articolo dice già tutto: “Nick Kyrgios, percorso di un bambino che non amava correre” E’ cresciuto a Lyneham, alla periferia di Canberra. “La ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nickè appena uscito dal campo, sconfitto agli Australian Open – casa sua – dal numero due del mondo, Medvedev. Dopo una partita così…, che poteva persino vederlo vincitore totalmente contro pronostico. Ha messo in campo tutto il suo repertorio: tweener, battute da sotto, colpi incredibili, urla al pubblico, urla all’avversario, urla all’arbitro, corse sotto gli spalti, pantomime evidenti. Alla fine ha perso. Ma è tornato lui. E “lui”fotografato in infanzia: un ragazzino bello cicciotto, che giocava esattamente come adesso: a modo suo, fregandosene del resto. Il titolo dell’articolo dice già tutto: “Nick, percorso di unche non” E’ cresciuto a Lyneham, alla periferia di Canberra. “La ...

