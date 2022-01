(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Mentre i legali distarebbero valutando la richiesta di un risarcimento di 5 milioni di dollari nei confronti dell'Australia e del circuitotico Open, gli sponsor hanno invece espresso -in primis secondo quanto fatto filtrare ai media dalla stessa maison francese - l'intenzione di “rivedere” quanto prima il contratto milionario che li lega alta serbo. Ipotesi, quest'ultima, tutt'altro che improbabile secondo gli esperti di diritto sportivo internazionale “innanzitutto vi sarebbe un tema di mancata visibilità -spiega l'avvocato Leone Ziliodi sponsorizzazioni e diritto dello sport dello Studio internazionale Rödl & Partner, presente in 48 paesi nel mondo tra cui l'Italia- conseguenza della sua non partecipazione agli Open ...

Advertising

angelomangiante : Il caso #Djokovic cominciato male e finito peggio. Più si approfondivano i documenti e più emergevano lati oscuri.… - Eurosport_IT : ?? Ora è davvero ufficiale: Novak Djokovic non farà ulteriori ricorsi e lascerà l'Australia! ???????? Scopri di più:… - Gazzetta_it : Caso #Djokovic, dalla Francia: 'Niente Roland Garros ai non vaccinati' - TV7Benevento : Tennis: caso Djokovic, esperto 'effetto domino se Lacoste lo molla'... - alevilla1978 : @Alenize82 @SpazioTennis Mamma mia cosa ho letto... Ma perché certi giornalisti devono parlare di tennis a caso? -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis caso

... ma si è ritrovato subito come prima testa di serie dopo il 'Djokovic'. E nel giorno in cui la ... L'italiano, 11ª testa di serie, ha messo in mostra il suoe il suo carattere, sbarazzandosi ...È responsabilità di ogni atleta sottoporsi regolarmente al test per vedere se è positivo o meno, come è stato il mio. Ho cercato di ottenere alcuni test antigenici e test rapidi per vedere se ...Il giovane italiano, dopo essersi qualficato al terzo turno del torneo, ha elogiato il suo prossimo avversario ...Lo ha detto l'ex leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, commentando all'Adnkronos l'espulsione dall'Australia di Novak Djokovic con conseguente mancata partecipazione agli Australian Open 2 ...