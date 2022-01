Tennis, Berrettini e Sonego al terzo turno con la Giorgi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prosegue la corsa agli Australian Open di Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi che hanno staccato il pass per il terzo turno. Dopo un esordio sofferto contro lo statunitense Nakashima, il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Prosegue la corsa agli Australian Open di Matteo, Lorenzoe Camilache hanno staccato il pass per il. Dopo un esordio sofferto contro lo statunitense Nakashima, il ...

Microfoni e telecamere dedicate: Netflix sceglie Berrettini Ci sarà anche Matteo Berrettini tra i volti della docu - serie che racconterà il dietro le quinte del mondo del tennis. Quel che si sa da qualche giorno è che l'obiettivo di ATP, WTA e tornei dello Slam è realizzare un ...

Tennis, Australian Open - Berrettini sceglie l'eleganza: la demi-volée beffa Kozlov Eurosport IT AUSTRALIAN OPEN - Alcaraz-Berrettini, missione ottavi: quando e dove vederla su Eurosport e Discovery+ Australian Open - Il match fra Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini è in programma venerdì 21 gennaio 2022 come terzo match del centrale su Eurosport e Discovery+ ...

