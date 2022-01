Tempesta d'amore, anticipazioni 20 gennaio: un grande successo per Rosalie (Di giovedì 20 gennaio 2022) Occhi puntati su Rosalie Engel a Tempesta d'amore. La donna, diventata di recente governatrice del distretto, si sta adoperando per promuovere eventi di beneficenza ed iniziative di solidarietà e ha pensato di organizzare un'asta al Fürstenhof. Dal canto suo, Ariane, per dimostrare a tutti di non avere alcun bisogno di un tutore legale, come le ha consigliato il dottor Kamml, ha deciso di tenere il discorso di apertura. Tuttavia, a causa dei farmaci che Christoph le sta facendo assumere, ha iniziato ad avere delle allucinazioni, oltre a volersi presentare all'evento in vestaglia. L'intervento di Erik, che l'ha soccorsa e rassicurata, impedendole di recarsi in sala in quelle condizioni, ha impedito il peggio e l'evento benefico, come segnalano le anticipazioni della soap opera tedesca di oggi, giovedì 20 ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 20 gennaio 2022) Occhi puntati suEngel ad'. La donna, diventata di recente governatrice del distretto, si sta adoperando per promuovere eventi di beneficenza ed iniziative di solidarietà e ha pensato di organizzare un'asta al Fürstenhof. Dal canto suo, Ariane, per dimostrare a tutti di non avere alcun bisogno di un tutore legale, come le ha consigliato il dottor Kamml, ha deciso di tenere il discorso di apertura. Tuttavia, a causa dei farmaci che Christoph le sta facendo assumere, ha iniziato ad avere delle allucinazioni, oltre a volersi presentare all'evento in vestaglia. L'intervento di Erik, che l'ha soccorsa e rassicurata, impedendole di recarsi in sala in quelle condizioni, ha impedito il peggio e l'evento benefico, come segnalano ledella soap opera tedesca di oggi, giovedì 20 ...

