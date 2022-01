Telegraph: L’Everton ha incontrato Fabio Cannavaro nei colloqui per il nuovo allenatore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo l’esonero di Rafa Benitez sulla panchina delL’Everton potrebbe esserci un italiano a guidare i Toffees. Secondo quanto riporta il Telegraph infatti Fabio Cannavaro avrebbe sostenuto un colloquio con i dirigenti delL’Everton. L’ex campione del mondo non aveva fatto mistero di gradire la destinazione in Premier e secondo le voci che circolano avrebbe impressionato il club inglese. Il 48enne ha maturato esperienze manageriali nella Super League cinese – con il Guangzhou Evergrande, in due periodi, e Tianjin Quanjian – oltre che con la squadra saudita Al-Nassr. Nonostante non abbia giocato o lavorato nel Regno Unito, parla già un buon inglese. Nei prossimi giorni dovrebbero essere incontrati dalla dirigenza anche Wayne Rooney e Frank Lampard, ma non è chiaro se la scelta di Farhad ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo l’esonero di Rafa Benitez sulla panchina delpotrebbe esserci un italiano a guidare i Toffees. Secondo quanto riporta ilinfattiavrebbe sostenuto uno con i dirigenti del. L’ex campione del mondo non aveva fatto mistero di gradire la destinazione in Premier e secondo le voci che circolano avrebbe impressionato il club inglese. Il 48enne ha maturato esperienze manageriali nella Super League cinese – con il Guangzhou Evergrande, in due periodi, e Tianjin Quanjian – oltre che con la squadra saudita Al-Nassr. Nonostante non abbia giocato o lavorato nel Regno Unito, parla già un buon inglese. Nei prossimi giorni dovrebbero essere incontrati dalla dirigenza anche Wayne Rooney e Frank Lampard, ma non è chiaro se la scelta di Farhad ...

Advertising

napolista : Telegraph: L’#Everton ha incontrato #FabioCannavaro nei colloqui per il nuovo allenatore Nell’incontro l’ex campio… - sportli26181512 : Everton, due nomi per la panchina: L'Everton è alla ricerca di un sostituto per l'esonerato Rafa Benitez in panchin… - napolista : «#Benitez, vai a casa»: i tifosi dell’#Everton oltre l’orlo della crisi di nervi Il Telegraph racconta la profonda… -