Taro Daniel giustiziere degli italiani agli Australian Open: Jannik Sinner per vendicare i 3 azzurri eliminati nelle qualificazioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jannik Sinner si è comodamente qualificato al terzo turno degli Australian Open 2022. Il tennista italiano ha surclassato il malcapitato statunitense Steve Johnson, imponendosi agevolmente in tre set e proseguendo così la propria avventura sul cemento outdoor di Melbourne. L'altoatesino si è imposto col punteggio di 6-2, 6-4, 6-3 e si è così guadagnato la possibilità di fronteggiare il giapponese Taro Daniel, oggi capace di imporsi contro il ben più quotato britannico Andy Murray. Il nipponico, proveniente dalle qualificazioni, ha compiuto una bella impresa e sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner. Il numero 10 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico contro l'attuale numero 120 del ranking ATP, ma non ...

