Tagliafico-Napoli, l’ultima parola spetta al calciatore: le novità sulla trattativa (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’edizione odierna de Il Mattino ha approfondito le operazioni di calciomercato del Napoli, nello specifico in riferimento a Nicolas Tagliafico. Quella che sembrava una lontana possibilità, secondo quanto riportato, sta acquisendo sempre più concretezza. Il terzino classe ’92 dell’Ajax, infatti, sembra deciso a non voler rinnovare il proprio contratto con la società olandese e quindi proseguire la propria carriera altrove. Tra le alternative, però, non spunta solo il Napoli: secondo Il Mattino, infatti, ci sono altri 3 club che si sono fatti avanti. FOTO: Getty Images – Tagliafico L’agente del difensore argentino, Ricardo Schlieper, pare che abbia già proposto l’affare con il Napoli alla dirigenza dell’Ajax, trattando un prestito fino a fine stagione con eventualità di riscatto al termine ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’edizione odierna de Il Mattino ha approfondito le operazioni di calciomercato del, nello specifico in riferimento a Nicolas. Quella che sembrava una lontana possibilità, secondo quanto riportato, sta acquisendo sempre più concretezza. Il terzino classe ’92 dell’Ajax, infatti, sembra deciso a non voler rinnovare il proprio contratto con la società olandese e quindi proseguire la propria carriera altrove. Tra le alternative, però, non spunta solo il: secondo Il Mattino, infatti, ci sono altri 3 club che si sono fatti avanti. FOTO: Getty Images –L’agente del difensore argentino, Ricardo Schlieper, pare che abbia già proposto l’affare con ilalla dirigenza dell’Ajax, trattando un prestito fino a fine stagione con eventualità di riscatto al termine ...

