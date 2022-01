Svolta nel giallo di Gigi Bici: arrestata la donna che aveva trovato il corpo (Di giovedì 20 gennaio 2022) stata arrestata dalla polizia Barbara Pasetti, 44 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) davanti alla cui villa lo scorso 20 dicembre era stato ritrovato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) statadalla polizia Barbara Pasetti, 44 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia) davanti alla cui villa lo scorso 20 dicembre era stato riil ...

Advertising

CyberSecHub0 : RT @FilippoAstone: #Idc: nel 2025 il mercato della Security as a Service raggiungerà i 56 miliardi di dollari L’affermazione del modello Sa… - FilippoAstone : #Idc: nel 2025 il mercato della Security as a Service raggiungerà i 56 miliardi di dollari L’affermazione del model… - adolfo_urso : RT @adolfo_urso: Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella seduta odierna ha proseguito l'esame della proposta di Re… - bizcommunityit : Svolta nel giallo di Gigi Bici: arrestata la donna che aveva trovato il corpo - ottochannel : Covid nel Sannio, mille guariti: è una svolta -