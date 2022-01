Svolta clamorosa nel caso di Gigi Bici: arrestata la donna che ha trovato il cadavere (Di giovedì 20 gennaio 2022) E’ una Svolta davvero clamorosa quella che arriva dal pavese. E’ stata arrestata Barbara, la donna che aveva ritrovato il cadavere di Gigi Bici. In questi giorni la donna era apparsa più volte anche in televisione: era stata lei a raccontare che suo figlio, aveva trovato il cadavere davanti casa. La signora, quando la figlia di Gigi, aveva chiesto spiegazioni, quando aveva chiesto se si conoscessero aveva negato tutto. Dopo la denuncia della scomparsa da parte della famiglia, il cadavere di Luigi “Gigi Bici” Criscuolo, il 60enne commerciante di Pavia scomparso lo scorso novembre era stato trovato a Calignano, proprio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 20 gennaio 2022) E’ unadavveroquella che arriva dal pavese. E’ stataBarbara, lache aveva riildi. In questi giorni laera apparsa più volte anche in televisione: era stata lei a raccontare che suo figlio, avevaildavanti casa. La signora, quando la figlia di, aveva chiesto spiegazioni, quando aveva chiesto se si conoscessero aveva negato tutto. Dopo la denuncia della scomparsa da parte della famiglia, ildi Luigi “” Criscuolo, il 60enne commerciante di Pavia scomparso lo scorso novembre era statoa Calignano, proprio ...

