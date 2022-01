Svenimenti improvvisi | è la sindrome vasovagale ed oggi ha una nuova cura

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Centro Cardiologico Monzino è uno fra i pochi centri al mondo e fra i primi in Italia ad effettuare la Cardioneuroablazione, una tecnica innovativa per il trattamento dellavaso vagale. Il Dipartimento di Aritmologia, guidato dal...

Milano, 20 gennaio 2022 – Il Centro Cardiologico Monzino è uno fra i pochi centri al mondo e fra i primi in Italia ad effettuare la Cardioneuroablazione, una tecnica innovativa per il trattamento dell ...Gli esperti concludono che la sincope (svenimenti) può anche essere un segno di un’infezione da coronavirus Non solo tosse, febbre o un’improvvisa perdita del gusto sono segni di un’infezione da coron ...