Surf | Slater come Djokovic? Ministro salute australiano | “No vax | no play”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il campione diKellyrischia di aggiungersi a Novake agli altri atleti a cui non è stato concesso il visto per entrare in Australia non essendo vaccinati contro il Covid.riporta il The Guardian, lo statunitense rischia di essere il nuovo, grande nome dello sport a subire questo trattamento in vista della WorldLeague a Victoria’s Bells Beach e Margaret River tra marzo e aprile prossimi.non ha rivelato il suo stato di vaccinazione, e più volte si è espresso in maniera critica nei confronti dei vaccini e della situazione legata a. Intanto, ilfederale dellaGreg Hunt, a Channel 9 ha dichiarato: “Penso che siamo stati abbastanza chiari con il caso Novak ...

American surfing great Kelly Slater will not be allowed to compete in upcoming events in Australia if he doesn't get vaccinated against Covid-19, Federal Health Minister Greg Hunt said on Thursday.Surfing legend Kelly Slater could be the next major sportsperson to be denied access to Australia due to vaccination laws.