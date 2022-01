Superbonus 110%: previsti più controlli sui lavori, prezzi fissi e stop agli abusi. Ecco cosa cambia - Scarica il DECRETO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mantenere tutti gli sconti edilizi e il Superbonus al 110% (ma il tetto Isee a 25.000 euro per le villette resta per ora), comprese le agevolazioni collegate come sconto in fattura e cessione del credito,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022) Mantenere tutti gli sconti edilizi e ilal(ma il tetto Isee a 25.000 euro per le villette resta per ora), comprese le agevolazioni collegate come sconto in fattura e cessione del credito,...

Advertising

MaurizioBrunett : Superbonus 110% 2022, la paura fa 90 tra aumento bollette e prezzi materie prime alle stelle - grava1995 : RT @grava1995: Napoli, la truffa del Superbonus: fatture false per il credito d'imposta, sequestrati 110 milioni di euro - iltirreno : Truffa sul Superbonus: perquisizione da parte della Guardia di Finanza nei confronti di un Consorzio. Coinvolte 21… - marialucepaola : RT @Antonio22051965: Ma come lo recuperiamo sto paese..... Frode con il superbonus 110%, GdF Napoli sequestra 110 milioni di euro - Campani… - FocuSicilia : Il #Superbonus 110 per cento come occasione unica per migliorare a costo zero la #sicurezza degli immobili in caso… -