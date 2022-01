Super green pass: la Corte Costituzionale boccia il ricorso dei parlamentari (Di giovedì 20 gennaio 2022) Qualche giorno fa abbiamo parlato del ricorso alla Corte Costituzionale, da parte di alcuni parlamentari isolani, che chiedevano la sospensione cautelare dell’obbligo di Super green pass sui trasporti pubblici. Per i parlamentari ricorrenti, l’obbligo di Super green pass lederebbe le prerogative del Parlamento, in vista del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ebbene, come annunciato in precedenza, nella giornata di ieri, 19 gennaio, la Consulta si è pronunciata sul citato ricorso, bocciandolo. Ecco qualche dettaglio sul comunicato della Corte. Super green pass: ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 20 gennaio 2022) Qualche giorno fa abbiamo parlato delalla, da parte di alcuniisolani, che chiedevano la sospensione cautelare dell’obbligo disui trasporti pubblici. Per iricorrenti, l’obbligo dilederebbe le prerogative del Parlamento, in vista del voto per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ebbene, come annunciato in precedenza, nella giornata di ieri, 19 gennaio, la Consulta si è pronunciata sul citatondolo. Ecco qualche dettaglio sul comunicato della: ...

