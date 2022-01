Stellantis - Tavares: "A Pratola Serra un nuovo diesel Euro 7" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel 2023, Stellantis metterà in produzione un nuovo motore diesel omologato Euro 7. Lo stabilimento che costruirà la nuova unità, probabilmente un quattro cilindri turbo a iniezione diretta, sarà quello di Pratola Serra, in provincia di Avellino. A rivelarlo è stato lo stesso Carlos Tavares, nel corso di una visita alla fabbrica campana. Il numero uno di Stellantis ha inoltre confermato i 30 miliardi di Euro di investimenti previsti per la transizione elettrica e le mire di espansione del colosso nato dalla fusione di FCA e PSA: "Siamo il quarto gruppo mondiale, la nostra ambizione è quella di primeggiare nella classifica dei grandi costruttori di autoveicoli". Servono sostegni politici. Nella sua visita alle fabbriche di Termoli e ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel 2023,metterà in produzione unmotoreomologato7. Lo stabilimento che costruirà la nuova unità, probabilmente un quattro cilindri turbo a iniezione diretta, sarà quello di, in provincia di Avellino. A rivelarlo è stato lo stesso Carlos, nel corso di una visita alla fabbrica campana. Il numero uno diha inoltre confermato i 30 miliardi didi investimenti previsti per la transizione elettrica e le mire di espansione del colosso nato dalla fusione di FCA e PSA: "Siamo il quarto gruppo mondiale, la nostra ambizione è quella di primeggiare nella classifica dei grandi costruttori di autoveicoli". Servono sostegni politici. Nella sua visita alle fabbriche di Termoli e ...

