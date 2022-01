Stefania Rocca trionfa al Fashion Film Festival Milano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il corto “The Dreamer’s Room” girato da Stefania Rocca per Futuro Remoto Gioielli, si è aggiudicato il People’s Choice Award dell’ottava edizione del Fashion Film Festival Milano Seguendo lo spirito democratico ed inclusivo del Fashion Film Festival Milano, anche gli spettatori hanno avuto un ruolo importante diventando giudice chiamato a decretare l’opera che si è aggiudicata il “People’s Choice Award”. Il pubblico digitale ha partecipato con grande entusiasmo da tutto il mondo alla votazione che si è conclusa alla mezzanotte del 18 gennaio. Il vincitore che si è aggiudicato il premio è: THE DREAMER’S ROOM by Stefania Rocca per Futuro Remoto Gioielli “Come in tutti i ... Leggi su zon (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il corto “The Dreamer’s Room” girato daper Futuro Remoto Gioielli, si è aggiudicato il People’s Choice Award dell’ottava edizione delSeguendo lo spirito democratico ed inclusivo del, anche gli spettatori hanno avuto un ruolo importante diventando giudice chiamato a decretare l’opera che si è aggiudicata il “People’s Choice Award”. Il pubblico digitale ha partecipato con grande entusiasmo da tutto il mondo alla votazione che si è conclusa alla mezzanotte del 18 gennaio. Il vincitore che si è aggiudicato il premio è: THE DREAMER’S ROOM byper Futuro Remoto Gioielli “Come in tutti i ...

