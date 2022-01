Stallo su Draghi al Quirinale. I giallorossi non trovano l’intesa. Muro M5S e Leu con pezzi del Pd contro Mr. Bce. L’unica cosa che mette tutti d’accordo è il no al Cavaliere (Di giovedì 20 gennaio 2022) A dispetto del tweet condiviso da tutti i tre leader dell’ex fronte giallorosso (leggi l’articolo) la situazione nel centrosinistra e nel M5S sul Quirinale continua a rimanere magmatica. Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, quando il vertice in casa del presidente M5s era ancora in corso, hanno mandato in rete sui social la seguente dichiarazione comune. “Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione. tutti abbiamo il dovere della responsabilità”. I tre leader in realtà hanno convenuto di temporeggiare ancora un po’, di verificare cioè – prima di prendere una qualsiasi iniziativa – cosa succede nell’altro schieramento. Dunque ancora nessun nome esce dal cilindro degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) A dispetto del tweet condiviso dai tre leader dell’ex fronte giallorosso (leggi l’articolo) la situazione nel centrosinistra e nel M5S sulcontinua a rimanere magmatica. Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, quando il vertice in casa del presidente M5s era ancora in corso, hanno mandato in rete sui social la seguente dichiarazione comune. “Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cuipossano riconoscersi. Aperti al confronto. Nessuno può vantare un diritto di prelazione.abbiamo il dovere della responsabilità”. I tre leader in realtà hanno convenuto di temporeggiare ancora un po’, di verificare cioè – prima di prendere una qualsiasi iniziativa –succede nell’altro schieramento. Dunque ancora nessun nome esce dal cilindro degli ...

