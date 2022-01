Stadio Maradona: affitto mai pagato, il Comune mette in mora il Napoli (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Comune di Napoli ha deciso di mettere in mora il Napoli per quanto riguarda l’affitto dello Stadio Diego Armando Maradona. Il sindaco Manfredi, scrive Il Mattino, è passato ai fatti perché dall’ottobre del 2019 la SSCN di Aurelio De Laurentiis non paga il canone di affitto per la struttura di Fuorigrotta. In questo modo si sono accumulati 3,5 milioni di euro. La posizione di De Laurentiis è chiara, vuole che rinegoziare quanto dovuto a causa dell’emergenza Covid 19. Secondo il presidente del Calcio Napoli, le ultime due annualità andrebbero riviste per via dei mancati incassi al botteghino con il Diego Armando Maradona spesso chiuso al pubblico per le restrizioni governative. Meno incassi, meno ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildiha deciso dire inilper quanto riguarda l’delloDiego Armando. Il sindaco Manfredi, scrive Il Mattino, è passato ai fatti perché dall’ottobre del 2019 la SSCN di Aurelio De Laurentiis non paga il canone diper la struttura di Fuorigrotta. In questo modo si sono accumulati 3,5 milioni di euro. La posizione di De Laurentiis è chiara, vuole che rinegoziare quanto dovuto a causa dell’emergenza Covid 19. Secondo il presidente del Calcio, le ultime due annualità andrebbero riviste per via dei mancati incassi al botteghino con il Diego Armandospesso chiuso al pubblico per le restrizioni governative. Meno incassi, meno ...

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Lo stadio Maradona è la nostra casa. Sentiamo l’affetto della città. Sappiamo quali sono i nostri obie… - napolipiucom : Stadio Maradona: affitto mai pagato, il Comune mette in mora il Napoli #CalcioNapoli #napoli #notiziecalcionapoli… - GianlucaVassal4 : RT @CalcioFinanza: Il Comune mette in mora il #Napoli per il canone dello stadio: ecco a quanto ammonta il debito del club di #DeLaurentiis… - ciromagliulo26 : RT @CalcioFinanza: Il Comune mette in mora il #Napoli per il canone dello stadio: ecco a quanto ammonta il debito del club di #DeLaurentiis… - Manuel97__ : RT @CalcioFinanza: Il Comune mette in mora il #Napoli per il canone dello stadio: ecco a quanto ammonta il debito del club di #DeLaurentiis… -