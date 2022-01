Spunta il messaggio nascosto della Regina Elisabetta sui social: in cosa consiste? (Di giovedì 20 gennaio 2022) In occasione del 57esimo compleanno della Contessa del Wessex, la Regina Elisabetta ha voluto fare gli auguri con un messaggio…criptico Sull’account social ufficiale della Regina Elisabetta è stato pubblicato un messaggio di auguri in occasione del compleanno della contessa del Wessex, Sophie. Il post è stato corredato da una bellissima foto nella qual la Contessa è stata immortalata con un bellissimo cucciolo di labrador. LEGGI ANCHE => Il Principe Harry tutt’altro che felice: aria di crisi con Meghan? Ecco cosa sta succedendo Un’occasione per taggare l’organizzazione benefica Guide Dog che Sophie ha visitato lo scorso novembre nel suo ruolo di “patron”, subentrando alla cugina ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 gennaio 2022) In occasione del 57esimo compleannoContessa del Wessex, laha voluto fare gli auguri con un…criptico Sull’accountufficialeè stato pubblicato undi auguri in occasione del compleannocontessa del Wessex, Sophie. Il post è stato corredato da una bellissima foto nella qual la Contessa è stata immortalata con un bellissimo cucciolo di labrador. LEGGI ANCHE => Il Principe Harry tutt’altro che felice: aria di crisi con Meghan? Eccosta succedendo Un’occasione per taggare l’organizzazione benefica Guide Dog che Sophie ha visitato lo scorso novembre nel suo ruolo di “patron”, subentrando alla cugina ...

angolilogici : @Sayuri1897 Fai questa prova: manda un messaggio a qualcuno che ha la notifica di lettura attiva e appena l’hai man… - Sayuri1897 : @ciaccio79 Clicchi sul tuo messaggio vai sulle informazioni e ti dice se è stato letto ma non l'orario. Ma la doppi… - faffy_78 : @Sayuri1897 Brava! Stamane trovo un messaggio su whatsapp, rispondo, perchè non ha senso lasciare la notifica lì, v… - Sayuri1897 : @JPeppp Si appunto e io lo vedo però se clicco sul messaggio me lo dice...non mi da l'orario ovviamente ma li la do… - sil249 : Uuuh spunta anche a me il messaggio 'fuorviante' sotto i tweet dei n0v4x grazie Twitter tvb -