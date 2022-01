Sport | Abodi | ' gratificanti risultati Ics nel 2021 rappresentano tappa nel percorso di crescita'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Iconseguiti da Ics nelun'importanteneldidelineato dal Piano Industriale 2020-2023, orientato alla creazione di valore economico e sociale a beneficio del nostro Paese, attraverso lo sviluppo sostenibile delloe della Cultura". Sono le parole di Andrea, Presidente dell'Istituto per il Creditoivo (Ics), che ha chiuso l'annocon numeri eccellenti, confermando una tendenza positiva già manifestata nell'esercizio 2020. "Produrre utili ed essere utili, come siamo riusciti a fare lo scorso anno a livelli mai raggiunti dall'Istituto nella sua lunga storia, rappresenta un elemento ...

"2022: un anno a tutto sport" sarà il tema affrontato questa settimana dal giornalista Lorenzo Dallari, insieme a grandi ospiti d'eccezione: Andrea Abodi (presidente Istituto per Credito Sportivo); Giovanni Malagò e il presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi. Il concorso ... combattendo ogni forma di violenza e di discriminazione e valorizzando l'importanza dello sport come ...