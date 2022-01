"Sono stanco, faccia lei". Paolo Bonolis lascia il palco, Laurenti costretto a condurre da solo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Partenza anomala stasera 20 gennaio di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Il conduttore, infatti, durante l'anteprima, è apparso nascosto nel dietro le quinte mentre Luca Laurenti scherzava con il valletto della serata. Poi però quando la puntata è cominciata il maestro si è trovato a condurre da solo senza Paolo Bonolis e ha dovuto presentare lui gli autori (tra cui il mitologico Jurgens) e anche se stesso, salendo le scale per cantare la sigla per poi scendere di nuovo velocemente e continuare lo show. Poi rientrato in studio con molta lentezza ha confessato: “Sono stanco. faccia lei. Lei parla e io incasso”. Subito dopo però Paolo Bonolis si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Partenza anomala stasera 20 gennaio di Avanti un altro, il programma condotto dasu Canale 5. Il conduttore, infatti, durante l'anteprima, è apparso nascosto nel dietro le quinte mentre Lucascherzava con il valletto della serata. Poi però quando la puntata è cominciata il maestro si è trovato adasenzae ha dovuto presentare lui gli autori (tra cui il mitologico Jurgens) e anche se stesso, salendo le scale per cantare la sigla per poi scendere di nuovo velocemente e continuare lo show. Poi rientrato in studio con molta lentezza ha confessato: “lei. Lei parla e io incasso”. Subito dopo peròsi è ...

