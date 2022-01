“Sono per lui”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le parole dopo il gossip sul ritorno di fiamma (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da giorni ormai si parla di un clamoroso ritorno di fiamma tra una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano, quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Innamorati durante Amici di Maria De Filippi, quando il ballerino era fidanzato con Emma Marrone, Stefano e Belen iniziano a frequentarsi e nel giro di poco nasce il figlio Santiago e si sposano. Nel 2015, con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie di gossip. dopo il primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt e in realtà non è mai stato paparazzato in momenti intimi con nessuna ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Da giorni ormai si parla di un clamorosoditra una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano, quella formata daDe. Innamorati durante Amici di Maria De Filippi, quando il ballerino era fidanzato con Emma Marrone,iniziano a frequentarsi e nel giro di poco nasce il figlio Santiago e si sposano. Nel 2015, con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie diil primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt e in realtà non è mai stato paparazzato in momenti intimi con nessuna ...

