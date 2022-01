“Sono incinta e ho un contratto in staff leasing: cosa succederà?” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buonasera avvocato, mi chiamo Sabrina e da qualche giorno ho scoperto di essere incinta. Premetto che lavoro da circa 2 anni presso una grande azienda con un contratto di staff leasing con Adecco. La mia intenzione è quella di lavorare fino all’ultimo mese ma ovviamente i miei capi non sanno ancora della gravidanza perché non ho ancora raggiunto il terzo mese. Come si comporta l’azienda utilizzatrice in questa situazione? Può recidere il contratto con Adecco? Quali posSono essere le situazioni in cui mi potrò trovare? La ringrazio per l’attenzione. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 20 gennaio 2022) Buonasera avvocato, mi chiamo Sabrina e da qualche giorno ho scoperto di essere. Premetto che lavoro da circa 2 anni presso una grande azienda con undicon Adecco. La mia intenzione è quella di lavorare fino all’ultimo mese ma ovviamente i miei capi non sanno ancora della gravidanza perché non ho ancora raggiunto il terzo mese. Come si comporta l’azienda utilizzatrice in questa situazione? Può recidere ilcon Adecco? Quali posessere le situazioni in cui mi potrò trovare? La ringrazio per l’attenzione. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

