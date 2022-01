Sonia Bruganelli | le parole spiazzano | sta fingendo?

(Di giovedì 20 gennaio 2022) L’opinionista del GF Vip,ha rilasciato una dichiarazione particolare. Le suahanno spiazzato. Ecco cosa ha detto. Fonte InstagramQuesta edizione del GF Vip non ha fatto salire alla ribalta alcuni protagonisti della casa. Anche l’opinionistaha saputo ritagliarsi uno spazio importante. In questi mesi, ha mostrato tutto il suo carattere. Riuscendo a dividere l’opinione pubblica sul suo conte. Da una parte chi la ama incondizionatamente mentre dall’altra chi la critica. Alla fine, come ben sappiamo, è il classico gioco delle parti. Inoltre, lei e l’altra opinionista Adriana Volpe sono state protagoniste di un acceso diverbio. Anche in quel caso, laha mostrato tutto il suo carattere. Sicuramente una personalità forte ...

Trae Adriana Volpe continua il botta e risposta social. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip non hanno proprio un rapporto idilliaco e hanno provocato la dura reazione delle ...Al timone ci sarà come di consueto Alfonso Signorini con le sue opinioniste Adriana Volpe e. Nuova puntata che comporterà nuovi colpi di scena. In primis l'annuncio dell'addio di ...Potrebbe interessarti: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: la famiglia allargata un modello per tanti Sonia Bruganelli: dallo psicologo dopo la nascita di Silvia. Leggi anche: Paolo Bonolis: per Sonia B ...L'opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli ha rilasciato una dichiarazione particolare. Le sua parole hanno spiazzato. Ecco cosa ha detto.