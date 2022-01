Sonia Bruganelli lascia il GF Vip e si scaglia contro Adriana Volpe | “Stai serena”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Intervistata dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini,ha parlato sia del Grande Fratello Vip – e dunque del suo ruolo di opinionista, che intendere – sia della sua collega, alla quale ancora una volta ha lanciato una frecciatina velenosa che non è passata inosservata e che sta facendo discutere. Vediamo insieme cosa ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis. GF Vip, Alex Belli pronto a querelare una concorrente L'attore non intende passare sopra ad alcune dichiarazioni pesanti che ledono la sua immagine GF Vip 6,dice addio al reality show Al settimanale “Chi”,...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Sonia Bruganelli continua a pungere Adriana Volpe #sonia #bruganelli #continua #pungere #adriana #volpe - redazionerumors : Gf Vip, Sonia Bruganelli e la scelta sconvolgente: “Non tornerò al Gf Vip” #gfvip6 #SoniaBruganelli - sonoariete_ : RT @Ypila18: La bruganelli da dell'incoerente a Miriana e la crítica se piange, ma se a piangere è soleil si becca l'immunità...invece in l… - MondoTV241 : GF Vip, 'Anche oggi Adriana Volpe serena domani' Sonia Bruganelli risponde alla collega, è dissing sui social… - Rov64827300 : RT @teresyls: E comunque un applauso doveroso a Sonia Bruganelli per averci visto lungo su Manila già dal primo mese di #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Nuovo scontro di fuoco trae Adriana Volpe . Le due opinioniste del Grande fratello vip non vanno proprio d'accordo e l'ultima intervista rilasciata dalla moglie di Bonolis a Chi ha ...Continua il botta e risposta tra le due opinioniste che non si risparmiano con le accuse: lareplica alla risposta della Volpe e la prende in giro. Trae Adriana Volpe non scorre buon sangue dall'inizio. Sin da prima di entrare al GF Vip 6 si sono reciprocamente lanciate frecciatine sui social e la cosa non è diversa ora. Dopo le ...Tutto è partito quando l'opinionista del Gf Vip Sonia Bruganelli - nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi - tra le varie ...La settimana del gossip vede protagonisti la Hunziker, le opinioniste del Grande fratello vip e Soleil Stasi finita al centro delle polemiche per un'affermazione su Delia e Alex ...