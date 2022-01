Sondaggi politici | Pd primo partito al 21 | 6% seguito da Fdi al 18 | 9%

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Cresce il Pd,con il 21,6%, cala Fdi che si ferma al 18,9%dalla Lega al 18,5%. E’ quanto emerge dalo sulle intenzioni di voto degli italiani di oggi per Porta a Porta di Alessandra Ghisleri di Euromedia Research. Nel dettaglio, il Pd cresce dello 0.3% rispetto ad un mese fa e si attesterebbe comeitaliano con il 21.6%. Segue Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni con il 18.9% (- 0.6% dal 20 dicembre 2021); quindi la Lega di Salvini al 18.5% che guadagna lo 0.7% in un mese. Il Movimento 5stelle invece perde, secondo Ghisleri, l’1.3%, fermandosi al 14.4%. Forza Italia sarebbe oggi all’8.2%, perdendo lo 0.5%. L’alleanza tra Azione di Calenda e + Europa è al 4.8% cedendo 1.1% sempre dal 20 dicembre dello scorso anno. Italia Viva di Renzi cresce ...

