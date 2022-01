Soleil Sorge GF Vip, le urla fuori e la regia censura: “Alex Belli e Delia Duran ti stanno truffando” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Soleil Sorge ora divide la Casa con Delia Duran. Che, a sorpresa, Durante il party al GF Vip 6 ha provato ad avvicinarsi per fare la pace ma l’influencer non si è mossa di un centimetro dalle sue posizioni. Nel frattempo si è tornati a parlare di Alex Belli – anche se di fatto dentro e fuori la Casa non si è mai smesso – per via di alcune urla che diversi inquilini tra cui Soleil Sorge hanno sentito benissimo. La Regina di Roma, come riporta il sito Biccy, è tornata all’attacco fuori le mura della Casa con tanto di megafono per mettere in guardia la bionda influencer e protagonista assoluta di questa edizione del reality dalla coppia formata da Alex ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)ora divide la Casa con. Che, a sorpresa,te il party al GF Vip 6 ha provato ad avvicinarsi per fare la pace ma l’influencer non si è mossa di un centimetro dalle sue posizioni. Nel frattempo si è tornati a parlare di– anche se di fatto dentro ela Casa non si è mai smesso – per via di alcuneche diversi inquilini tra cuihanno sentito benissimo. La Regina di Roma, come riporta il sito Biccy, è tornata all’attaccole mura della Casa con tanto di megafono per mettere in guardia la bionda influencer e protagonista assoluta di questa edizione del reality dalla coppia formata da...

