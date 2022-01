Soldi | Potere o Coscienza?

(Di giovedì 20 gennaio 2022) «Sotto i sogni lo so cosa c’è ma sopra?» Nel floor c’è il riflesso del mondo. Fuori dal floor c’è il mondo, ignaro del proprio riflesso. «Devo considerarle un avvertimento oppure una minaccia elegante?» Smettono di parlare. Derek incrocia le mani. Massimo corruga la fronte. Si domanda dove ha sbagliato, se quel trade non sia stato un peccato di presunzione, una sfida per dimostrare di essere capace di tutto. «E quale sarebbe l’opportunità?» L’americano ha una strana espressione sul viso. «C’è un vecchio mondo da questa parte dell’oceano …» L’Europa. Massimo capisce subito cosa intende. Gli si materializza davanti agli occhi lo scenario della catastrofe. Ora lo distingue, quel teatro, il parco su cui si recita la commedia feroce della vita umana. E vede un nuovo diluvio di cartamoneta inondare gli States, fiumi e fiumi di liquidità. Immagina il beneficio iniziale ma sa che sarà seguito ...

