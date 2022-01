Softball | la Coppa dei Campioni si giocherà a Bollate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Softball Coppa

Il Notiziario

... in primis la 35esima edizione del Memorial Ponzetti - Trofeo ASM Set - IPaolo Rondina, ... Sta intensificandosi quella di Rovigo Sport con Baseball eRovigo e la Rhodigium Basket, ci ...Gli Europei sono in programma dal 24 al 30 luglio a Sant Boi, Spagna. Dal 5 al 10 ... Questo il calendario didel Mondo: Cairo 26 febbraio - 8 marzo. Rio de Janeiro 9 - 19 aprile. Baku 27 ...Giulio Brusa, collaboratore tecnico, nonché già manager del Softball Forlì, da anni al lavoro con il club del patron Giovanni Bombacci è entrato a far parte dello staff della nazionale azzurra dove, c ...La serata di Coppa Italia si è conclusa con il match tra la detentrice del trofeo, la Juventus, e la Sampdoria, valevole per gli ottavi di finale dell'edizione 2021-2022. All'Allianz Stadium i padroni ...