Siria: padre e figlio, la foto simbolo del dramma siriano, arrivano in Italia per una nuova vita (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Siria non è più in grado di accogliere papà ed il figlio, i due riceveranno le giuste cure in Italia, e questa foto sta facendo il giro del mondo: ritrae un padre mentre tiene in braccio un figlio. Entrambi sono senza arti, il padre ha perso una gamba a casa della guerra, ed al figlio mancano entrambe per via di una malformazione. Sono protagonisti dello scatto “Hardship of Life” che ha fatto il giro del mondo, arriveranno venerdì sera in Italia. I due inizieranno una nuova vita a Siena e saranno curati al Centro protesi Vigorso di Budrio, nel Bolognese. L’annuncio arriva dal Siena International Photo Awards, che ha premiato lo scatto. La foto fa parte di una raccolta fondi per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Lanon è più in grado di accogliere papà ed il, i due riceveranno le giuste cure in, e questasta facendo il giro del mondo: ritrae unmentre tiene in braccio un. Entrambi sono senza arti, ilha perso una gamba a casa della guerra, ed almancano entrambe per via di una malformazione. Sono protagonisti dello scatto “Hardship of Life” che ha fatto il giro del mondo, arriveranno venerdì sera in. I due inizieranno unaa Siena e saranno curati al Centro protesi Vigorso di Budrio, nel Bolognese. L’annuncio arriva dal Siena International Photo Awards, che ha premiato lo scatto. Lafa parte di una raccolta fondi per ...

Agenzia_Ansa : Siria, il padre e il bimbo della foto simbolo in Italia per una nuova vita. Arriveranno domani sera, poi un futuro… - martaserafini : ++In mezzo a tanto dolore, tanta rabbia, una bella notizia o, quantomeno, un filo di speranza. Perché Munzir e Must… - Oekpetry : Padre e figlio senza arti in Italia: saranno accolti dalla Caritas - ZaiaAlessia : RT @martaserafini: ++In mezzo a tanto dolore, tanta rabbia, una bella notizia o, quantomeno, un filo di speranza. Perché Munzir e Mustafa s… - Carmela_oltre : RT @martaserafini: ++In mezzo a tanto dolore, tanta rabbia, una bella notizia o, quantomeno, un filo di speranza. Perché Munzir e Mustafa s… -