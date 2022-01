Simone Baroni | l’ex ballerino di Amici picchiato perché gay

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Non lo vedi che è un froc*o”. Poi due pugni in faccia che gli hanno rotto il labbro. Questa è la storia di un’aggressione omofoba, l’ennesima, in pieno centro a Roma. La vittima è un volto noto della televisione:die coreografo. Ed è stato lo stesso 27enne a denunciare l’accaduto sui suoi canali social, raccontando quegli insulti, quelle minacce e quelle botte di cui è stato vittima la notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio in pieno centro a Roma, a pochi passi da piazza San Giovanni.diinsultato egay Il giovane ha raccontato che l’aggressione è avvenuta a pochi metri da un bar. Lui stava ...

Advertising

elios_skia : RT @squopellediluna: Nella serata di sabato, 15 gennaio, Simone Baroni, coreografo, imprenditore e ballerino nella quattordicesima edizione… - guiodic : RT @squopellediluna: Nella serata di sabato, 15 gennaio, Simone Baroni, coreografo, imprenditore e ballerino nella quattordicesima edizione… - Marilenapas : RT @fanpage: Simone Baroni, ex ballerino di #Amici e coreografo, è stato vittima di una brutale aggressione omofoba per le strade della Cap… - GramsciAG : RT @squopellediluna: Nella serata di sabato, 15 gennaio, Simone Baroni, coreografo, imprenditore e ballerino nella quattordicesima edizione… - legenrehumain : RT @squopellediluna: Nella serata di sabato, 15 gennaio, Simone Baroni, coreografo, imprenditore e ballerino nella quattordicesima edizione… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone Baroni

"Ho preso due cartoni in faccia senza motivo: mentre camminavo in strada sono stato accerchiato da cinque o sei ragazzi che mi hanno detto: "Non lo vedi che è un fr...". È la denuncia di, 27 anni, già protagonista di Amici 14, ora è un coreografo, ha partecipato alla realizzazione di molti video musicali di artisti come Mahmood, Ghemon e Annalisa. Questo contenuto è ...... le città di Milano, Padova e Parma , tre tutor locali ( Pietro, Caterina Benvegnù, Antonio ... Tomaso Clavarino, Giuliana Conte, Laura Fiorio, Giacomo Infantino,Massafra " hanno svolto a ...“Non lo vedi che è un froc*o”. Poi due pugni in faccia che gli hanno rotto il labbro. Questa è la storia di un’aggressione omofoba, l’ennesima, in pieno centro a Roma. La vittima è un volto noto della ...'Io picchiato perché gay', la denuncia di Simone Baroni vittima di un'aggressione omofoba a San Giovanni di Luca Monaco. Il racconto del 27enne, accerchiato da un gruppo di ragazzi che dopo averlo ins ...