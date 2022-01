Sia: “Dopo le critiche al mio film ho avuto istinti suicidi” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Music (2021) è il film scritto e prodotto da Sia, degli Elastic Hearts, al suo debutto alla regia. La pellicola tratta di autismo e si concentra sul mostrare le emozioni dei personaggi tramite la musica e la danza, ma la critica l’ha accolta sfavorevolmente. Prima ancora che uscisse, Music ha subito forti critiche per abilismo. In primo luogo, è stata contestata la scelta di Sia di far interpretare a Maddie Ziegler, già ampiamente presente nei video di Sia come ballerina, il personaggio principale. Il pubblico ha sostenuto che, essendo un personaggio autistico, la parte sarebbe dovuta andare a una persona realmente autistica. Inoltre, è stata aspramente criticata la scelta di rendere muta la protagonista, in quanto promuoverebbe stereotipi falsi sull’autismo. Vi raccomandiamo... "Music", ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Music (2021) è ilscritto e prodotto da Sia, degli Elastic Hearts, al suo debutto alla regia. La pellicola tratta di autismo e si concentra sul mostrare le emozioni dei personaggi tramite la musica e la danza, ma la critica l’ha accolta sfavorevolmente. Prima ancora che uscisse, Music ha subito fortiper abilismo. In primo luogo, è stata contestata la scelta di Sia di far interpretare a Maddie Ziegler, già ampiamente presente nei video di Sia come ballerina, il personaggio principale. Il pubblico ha sostenuto che, essendo un personaggio autistico, la parte sarebbe dovuta andare a una persona realmente autistica. Inoltre, è stata aspramente criticata la scelta di rendere muta la protagonista, in quanto promuoverebbe stereotipi falsi sull’autismo. Vi raccomandiamo... "Music", ...

