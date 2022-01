Sgomberato il Circolo Futurista, CasaPound: “Il governo risponde alle proteste chiudendo spazi di libertà” (Video) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Il Circolo Futurista era uno spazio libero, un luogo che per 13 anni ha ospitato decine di iniziative sociali, culturali e solidali. E’ stato Sgomberato questa mattina a Roma, nel cuore del quartiere di Casal Bertone. “Ecco come risponde il governo alle proteste: chiudendo spazi di libertà”, tuona CasaPound in una nota. Sgombero Circolo Futurista, Marsella: “Ecco come il governo risponde a chi protesta” “Quello che è successo è gravissimo: ogni forma di dissenso viene repressa a suon di lacrimogeni e manganelli. La motivazione è ovvia: la decisione di questo sgombero lampo arriva dopo le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen – Ilera unoo libero, un luogo che per 13 anni ha ospitato decine di iniziative sociali, culturali e solidali. E’ statoquesta mattina a Roma, nel cuore del quartiere di Casal Bertone. “Ecco comeildi”, tuonain una nota. Sgombero, Marsella: “Ecco come ila chi protesta” “Quello che è successo è gravissimo: ogni forma di dissenso viene repressa a suon di lacrimogeni e manganelli. La motivazione è ovvia: la decisione di questo sgombero lampo arriva dopo le ...

giovcusumano : RT @BaobabExp: Sgomberato Circolo Futurista di CasaPound. Decine di estremisti di destra si sono fatti trovare pronti, avendo saputo evide… - antsorrentin : RT @sgomberoCP: No. (Ma è un inizio) - AmmirabileElena : RT @sgomberoCP: No. (Ma è un inizio) - CasilinaNews : Casal Bertone, sgomberato il circolo futurista: due poliziotti feriti negli scontri - linofraschetti : RT @sgomberoCP: No. (Ma è un inizio) -