Serie A | nuovo protocollo | stabilite le regole su rose e contagi | liste 25 giocatori entro il 21 gennaio

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Consiglio della LegaA del 20ha stabilito le linee guida per quanto riguarda le nuovedelpensato per limitare gli interventi delle Asl e renderli uniformi. Come è noto, con 9positivi su una rosa di 25 la squadra va in quarantena e la partita non si gioca. Ma ecco che sono stati resi noti i parametri per la formazione delledeie le scadenze temporali per l’invio delle stesse: “Ciascun Club dovrà depositare una lista di 25 calciatori al soli fini della determinazione del predetto Gruppo Atleti e del rinvio d’ufficio delle gare a seguito di provvedimenti ASL (di seguito “Lista”)”. Nel dettaglio, ecco le: “La Lista deve essere composta A) dai calciatori inseriti nella rosa di cui al ...